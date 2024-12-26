Путин поздравил народного артиста РСФСР Боярского в честь 75-летия

Президент России Владимир Путин написал поздравления народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому по случаю его 75-летия, выделив его разнообразные таланты и яркую артистическую натуру. Соответствующее сообщение разместили на официальном сайте Кремля.

«Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить искреннюю любовь публики», — говорится в сообщении.

Глава государства также выразил пожелания здоровья и вдохновения как самому артисту, так и его творческой семье, а также наилучшие пожелания в предстоящем новом году.

Михаил Боярский появился на свет 26 декабря 1949 года в Ленинграде (в настоящее время Санкт-Петербург). С 1972 по 1986 год он играл в Ленинградском театре имени Ленсовета (сейчас — Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета).

В его фильмографии более 60 работ, среди которых такие картины, как «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!», «Собака на сене», «Тарас Бульба». Наиболее известной его ролью стал д'Артаньян в музыкальном телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с юбилеем.