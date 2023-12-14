Президент Путин пообещал исправить ошибку, которую допустило Минобороны РФ

Во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал ошибку, которую допустили в Минобороны РФ. Военные ЧВК после завершения действий контрактов не могут добиться оформления выплат и пособий в отличие от тех бойцов СВО, которые заключали контракт с Минобороны РФ. Президент считает, что изначально необходимо было согласовать все права и обязанности военных из частных организаций.

Президент Путин перечислил причины, которые повлияли на возникновение подобных проблем:

В России юридически нет оснований для существования частных военных организаций.

Военные ЧВК не заключали контракт с государством, поэтому на данный момент не имеют право на оформление любых выплат.

Военные ЧВК получали заработную плату наличными. Теперь нет возможности проследить данный финансовый поток.

Президент отметил, что у него лично есть близкие приятели, которые находились в зоне СВО в рядах ЧВК. Некоторых уже нет в живых. Владимир Путин понимает важность решения проблем и восстановления прав, поэтому примет все необходимо для урегулирования ситуации.

«Обещаю, мы будем к этому стремиться», - отметил Владимир Путин

Минобороны РФ и правительство проинформированы о проблемах военных ЧВК. При необходимости президент добьется, что в законодательные акты были внесены необходимые изменения.

Президент также сообщил, сколько бронемашин и танков ВСУ Россия уничтожила с начала контрнаступления Украины.