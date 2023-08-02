Президент Путин призвал министров подготовиться к ВЭФ на высшем уровне

Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого попросил министров качественно подготовиться к Восточному экономическому форуму, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Давайте все вместе подготовимся к экономическому форуму, дальневосточному. Как правило, он проходит на хорошей ноте, с большим результатом, нужно, чтобы и этот год был таким же результативным», - Владимир Путин обратился к министрам

Владимир Путин отметил, что каждый год форум проходит результативно и нынешнее мероприятие не должно стать исключением. Все это возможно благодаря общей работе президента и депутатов, поэтому важно совместно подойти к ответственной подготовке.

Советник президента РФ Антон Кобяков сообщал, что Восточный экономический форум будет проходить на протяжении трех дней (с 10 по 13 число) в сентябре 2023 года во Владивостоке. В рамках мероприятия предлагали провести отдельный блок, посвященный новым регионам.

В июле успешно прошел форум «Россия - Африка». Представители стран обсудили ряд актуальных вопросов, разработали планы по взаимному сотрудничеству. Приняли решение проводить мероприятия подобного формата каждый год. Устные договоренности были закреплены официальными документами. Владимир Путин прокомментировал важность каждого решения.