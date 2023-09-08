Президент Путин рассказал, какие требования ставит к трассе М-12 «Восток»

Президент России присутствовал на торжественном открытии трассы М-12 «Восток», которая соединяет Москву с Арзамасом, пишет агентство «РИА Новости».

«Конечно, важно, чтобы поездки на уже открывающихся участках были комфортными и безопасными», - заявил Владимир Путин

Президент Владимир Путин рассказал, что необходимо предпринять, чтобы передвижение по участку трассы было комфортным для каждого водителя и пассажира.

Необходимо предоставить гражданам доступ к бесперебойной работе мобильных операторов. Кроме мобильной вязи, важно, чтобы ловил интернет. Заняться этим вопросом Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки.

Вдоль трассы должны быть установлены автозаправочные комплексы, площадки для отдыха водителей и пассажиров, точки питания.

Комфорт и безопасность – два главных аспекта, над которыми необходимо работать в ближайшее время.

Участок трассы облегчает передвижение жителей России из Москвы в четыре различные направления. В прошлом году открыли 107 километров. Теперь начнут функционировать еще 308 километров.

Ранее президент Владимир Путин высказал мнение, что новые регионы также должны соединяться с Россией скоростным сообщением. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, как бы к этому отнеслись в регионе.