Президент Путин: Россия борется за многополярность мира и справедливый миропорядок

Президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» ответил на поставленный вопрос, оказались ли попытки Запада изолировать Россию безуспешными, пишет агентство «РИА Новости».

Президент России отметил, что Запад действительно не смог изолировать Россию, несмотря на все попытки. Но дело совершенно не в этом.

«Россия активно борется за создание более справедливого мироустройства, многополярного», - отметил президент Путин

Россию поддерживают, потому что она всегда вела себя порядочно по отношению к другим странам. Например, в историю вошли колониальные времена в Африке – противоположный пример ведения международной политики. Еще в 1957 году жителей Африки помещали в клетки и возили по странам. Так относились как ко взрослым людям, так и к детям.

«Ну разве это можно забыть? Никто не забудет. А в плане практической политики многие вещи вот из колониальных времен, колониальное мышление как минимум сохраняется. В этом проблема. Люди не хотят этого больше терпеть. Хотят поменять эту ситуацию», - рассказал Владимир Путин

Владимир Путин назвал главную задачу России – создать справедливое мироустройство, кардинально изменив миропорядок. В Кремле не намерены бороться с Западом.

«Просто хотят выстроить отношения в мире на более справедливой основе», - пояснил президент

Участники мирового сообщества заинтересованы в защите национальных интересов и не хотят ощущать давление из вне.

На форуме президент России также рассказал о развитии АЭС российского производства.