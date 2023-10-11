Путин заявил, что безопасность российских АЭС одна из лучших в мире
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Президент России Владимир Путин заявил, что АЭС российского производства являются самыми безопасными в мире.
Это заявление было сделано в рамках заседания «Российская энергетическая неделя», где обсуждались актуальные вопросы энергетики и ядерной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
В своем выступлении на форуме, Президент Путин подчеркнул, что Россия обладает богатым опытом в разработке и эксплуатации атомных электростанций, и что эта страна внимательно следит за всеми инновациями в области ядерной безопасности. Он отметил, что российские АЭС соответствуют самым строгим мировым стандартам и оборудованы передовыми системами безопасности. Также Путин подчеркнул, что также учитывался опыт аварии на японской АЭС в городе Фукусима.
Путин также подчеркнул, что Россия активно сотрудничает с другими странами в области ядерной энергетики и готова делиться своими знаниями и опытом в этой области.