Путин заявил, что безопасность российских АЭС одна из лучших в мире

Это заявление было сделано в рамках заседания «Российская энергетическая неделя», где обсуждались актуальные вопросы энергетики и ядерной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В своем выступлении на форуме, Президент Путин подчеркнул, что Россия обладает богатым опытом в разработке и эксплуатации атомных электростанций, и что эта страна внимательно следит за всеми инновациями в области ядерной безопасности. Он отметил, что российские АЭС соответствуют самым строгим мировым стандартам и оборудованы передовыми системами безопасности. Также Путин подчеркнул, что также учитывался опыт аварии на японской АЭС в городе Фукусима.

Путин также подчеркнул, что Россия активно сотрудничает с другими странами в области ядерной энергетики и готова делиться своими знаниями и опытом в этой области.