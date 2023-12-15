В пятницу, 15 декабря, президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами парламентских фракций рассказал о ситуации с обменом пленных. В частности, в последнее время увеличилось количество украинских бойцов, которые добровольно сдаются в плен армии РФ, сообщает агентство «РИА Новости» .

«Хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось.», - рассказал президент России Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что работа по обмену пленными ведется постоянно.

Тема СВО очень беспокоит россиян. Это стало понятным после анализа того, какие вопросы они задавали во время прямой линии с президентом. Владимир Путин ответил на каждый из них. Спикер рассказал, что в ближайшее время объявление второй волны мобилизации не запланировано.

Контрнаступление Украины оказалось провальным. Главнокомандующие армии Украины отправляют в зону СВО лучшие отряды, заранее понимая неизбежность их гибели из-за особенностей расположения позиций и местности. Такая ситуация сложилась в районе Крынок.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не столь важно, выживут военные или нет. Главное, чтобы было о чем рассказать своим партнерам, когда он приедет в очередной раз «клянчить» деньги.