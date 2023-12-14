«Выклянчить деньги»: Путин пояснил, для чего ВСУ отправляют элиту на проблемные участки СВО

Владимир Путин не понимает стратегии украинской армии. Недавно ВСУ переправили на левый берег Днепра вооруженные силы, причем это элита, лучшие штурмовые отряды. Российское командование в первую очередь заинтересовано в том, чтобы обезопасить своих военных и сохранить их жизни. Поэтому было решено оставить позиции и уйти в лесопосадку.

Этим воспользовались украинские военные. Они заняли территорию, которая в длину достигает 1200 метров, а в ширину - 300. Вся зона простреливается, поэтому на данном участке СВО военные ВСУ гибнут десятками. Конечно, среди состава армии РФ также есть потери, но они минимальные.

«Пихают людей на истребление», - отметил Владимир Путин

С какой целью украинское командование отправляет военных на верную гибель? Президент считает, что для пиара. Ведь сейчас Владимир Зеленский ездит по разным странам и пытается «выклянчить деньги».

Президент Путин не скрывает, что действия противника выгодны для России. Это факт, что чем больше военных направят ВСУ в зону СВО, тем больше их будет там уничтожено, а, значит, тем скорее завершится спецоперация.

Владимир Путин считает, что контрнаступление, которое было сильно пропиарено Западом и Украиной, не принесло никакого результата.

Президент также ответил на вопрос о том, собираются ли в РФ проводить вторую волну мобилизации в ближайшее время.