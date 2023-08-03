Президент Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и всей России в связи со смертью народной актрисы Ирины Мирошниченко, пишет агентство « РИА Новости ». Президент отметил, что актриса Ирина Мирошниченко – одна из представительниц блистательной когорты настоящих актеров.

«Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров – легендарных «мхатовцев», посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино. Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь», - такая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

О смерти великой актрисы стало известно в четверг, 3 августа. 30 июля Ирина Мирошниченко была госпитализирована в медицинское учреждение города Москвы с диагнозом грипп в острой форме. Первое время она лечилась самостоятельно. В больнице выявили ряд заболеваний внутренних органов.

Актриса снималась в шедеврах советского и российского кинематографа: «Андрей Рублев», «Пришел солдат с фронта», «Дядя Ваня». Зрители ждали ее появления в обеих частях «Зимней вишни».