Президент РФ поблагодарил жителей Белгородской области за мужество

Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Кремле выразил слова благодарности жителям Белгородской области и всех приграничных районов, которые страдают от непрекращающихся атак ВСУ. Лидер отметил мужество этих людей, сообщили РИА Новости .

Владимир Путин отметил, что мужество жителей приграничных районов вызывает лично у него восхищение. Президент заявил, что Россия будет оказывать поддержку всем жителям этих регионов. Некоторые граждане остались без собственного жилья. Другие же понесли финансовые потери из-за невозможности ведения бизнеса. Проблемы разные, но помощь окажут каждому. Все, что зависит от правительства, будет выполнено.

«Я хочу выразить слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье», — сказал Владимир Путин.

В последние недели ВСУ стали активнее обстреливать приграничные районы. Только Белгородскую область противник атаковал более тысячи раз за последние семь дней. Такими данными располагает губернатор Вячеслав Гладков. В связи с непрекращающимися обстрелами, вследствие которых гибнут мирные жители, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания санитарной зоны на приграничной с РФ территории Украины.