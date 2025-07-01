Президент РФ поручил поддержать отечественный мессенджер

В перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства отмечена важность поддержки развития отечественного мессенджера и устойчивости работы интернета. Соответствующий документ опубликован на сайте президента РФ.

До 1 сентября правительство обязано предоставить доклад о принятых мерах по обеспечению поддержки устойчивости развития отечественного сегмента сети «Интернет». Отмечена также важность обеспечения безопасности в данном вопросе. Одна из задач — способствовать развитию сервиса обмена мгновенными сообщениями — мессенджера. Ответственным лицом, в чьи обязанности входит контроль работы в данном направлении, назначен руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети „Интернет“, в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)», — отмечено в сообщении.

Ранее Путин сообщил о выходе через пять лет Донбасса и Новороссии на общероссийский уровень.