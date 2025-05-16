Президент Сербии считает, что коллективного Запада больше не существует

Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что коллективного Запада в его прежнем понимании больше не существует, сообщило РИА Новости.

Президент Вучич отметил, что подобные изменения открывают для Сербии дополнительные возможности. Кроме того, страна может ускорить сотрудничество с разными партнерами. Теперь у Сербии есть возможность также укреплять связи с другими странами.

«Сегодня ясно, что так как мы представляли коллективный Запад, такого больше нет», — заявил Вучич журналистам, трансляция велась на сайте мероприятия.

Сербский лидер рассказал, что провел встречу с председателем Европейского совета Антониу Кошта, главой дипломатии ЕС Урсулой фон дер Ляйен и премьером Польши Дональдом Туском. Спикер положительно оценил ход и итог переговоров. По мнению президента Сербии, стороны обсудили ряд тем. Одна из них касается дальнейшего развития Западных Балкан, что напрямую связано с будущим Сербии. Мнения участников мероприятия не расходились по ключевым моментам.

По данным издания, в настоящее время глава сербского государства с рабочим визитом находится в Албании. Он участвует в саммите Европейского политического сообщества, для проведения которого выбрали столицу страны. Встречи проходили на протяжении нескольких дней.

Ранее сообщалось, что президент Сербии отказался следовать призыву Евросовета и осуждать Россию.