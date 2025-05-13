Сербский президент Александр Вучич отказался следовать советам осудить действия России. Он заявил, что его обязанностью является служение собственному народу. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее руководитель Евросовета Антониу Кошта призвал Вучича осудить действия России, а также преодолеть свою историю. Сербский лидер отказался следовать этому совету. По его словам, он не обязан кому-то подчиняться.

«Я обязан служить народу Сербии. Я всегда буду действовать именно так», — указал он.

Вучич добавил, что никогда не лгал. Он пообещал отправиться в Москву и сделал это. Там он обсудил вопросы поставок в страну газа. В то же время, по его утверждению, Сербия идет по европейскому пути, пусть президент этой страны иногда и отказывается подчиняться Евросоюзу.

Ранее сообщалось, что Вучич в Москве заявил о том, что не боится какого-либо наказания со стороны ЕС. Это заявление было сделано им прямо на Красной площади. Он добавил, что его совершенно не волнует, что о нем будут говорить в каких-либо странах помимо Сербии.