Президент США Байден провел встречу с Зеленским 26 сентября

После встречи украинский президент был приглашен на пресс-конференцию, которую проводила вице-президент США Камала Харрис. Джо Байден сообщил журналистам, что США намерены и дальше поддерживать Украину. Он заявил о выделении $2,4 млрд., которые Киев должен потратить на военную технику и снаряды. Американский лидер заверил, что в скором времени Украине передадут еще материальную помощь. Конгресс США выделил $5,5 млрд.

Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что США будут способствовать искоренению коррупции на Украине, ее вступлению в ЕС и Организацию Североатлантического договора. Белый дом обязуется оказывать поддержку длительное время.

В свою очередь президент Украины поблагодарил за оказанную ранее помощь и положительно оценил возможное дальнейшее сотрудничество между странами. Известно также, что следующая встреча президентов состоится 12 октября в Германии. Она будет посвящена обсуждению плана, который поможет Украине одержать победу.

Ранее сообщалось, что разведка США предостерегла Белый дом от разрешения для ВСУ бить вглубь России.