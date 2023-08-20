Президент Зеленский приехал в Нидерланды с целью обсуждения поставок Киеву истребителей

На странице в социальной сети президент Украины проинформировал о рабочем визите в Нидерланды, где он находится с первой леди, пишет агентство «РИА Новости».

«Главный вопрос - F-16 для Украины», - отметил президент Украины

Владимир Зеленский рассказал, что намерен обсудить с премьер-министром Марком Рютте ряд важных вопросов. Самый главный – возможность передачи истребителей на Украину. Также Зеленский считает необходимым обсудить, как привлечь к ответственности РФ. Президент поделится мнением, ка реализовать мирный план, предложенный им ранее. Глобальный саммит мира также станет одним из вопросов для дискуссии.

18 августа датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен рассказал, что США дали письменное согласие Дании и Нидерландам отправить истребители F-16 на Украину. Министры остались довольны таким решением США. Более 11 стран принимают участие в оказании помощи Киеву в обучении пилотов. Активнее всего действуют в Дании и Нидерландах. Источники издания The Netherlands Times владеют информацией, что самолеты будут в Киеве не ранее лета 2024 года.