Ермак назвал условие, при котором Киев пригласит РФ на саммит по «формуле мира»

Саммит пройдет в два этапа. На данный момент пункты «формулы мира» активно обсуждались на уровне послов разных стран. На первый этап мероприятия Киев пригласит более 160 стран. Теперь все устные обсуждения и предложения будут официально оглашены и задокументированы.

Затем Киеву понадобится время для внесения правок, которые могут поступить во время первого этапа обсуждения. После будет проведен второй этап саммита. На данном этапе Киев допускает участие представителей России при условии, если после президентских выборов в РФ к власти придут люди, заинтересованные в мире на условиях Украины.

«При участии всех этих стран, которые с нами пройдут этот путь, на втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей РФ, где им будет представлен этот план на тот случай, если тот, кто будет на тот момент представлять страну-агрессора, захочет прекратить войну и вернуться к справедливому миру. Что мы понимаем под справедливым миром изложено в нашей формуле мира», — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, выборы президент России состоятся в марте. Отдать голос гражданам предложено за одного из четырех кандидатов: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди»), Николая Харитонова (КПРФ), Владимира Путина (самовыдвиженца). Выборы пройдут в большей части регионов с 15 по 17 марта. Досрочное голосование уже началось в Запорожской области.

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