Президенты РФ и Узбекистана провели телефонный разговор

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент РФ Владимир Путин в телефонном режиме обсудили ряд актуальных вопросов, сообщило РИА Новости.

Дмитрий Песков отметил, что Узбекистан — союзник и партнер России. Лидеры провели разговор. Подробная информация о сути деловой беседы будет в скором времени размещена на официальном портале. Ранее лидеры созванивались в декабре 2024 года. Тогда президенты обсудили способы укрепления российско-узбекистанских связей по всем направлениям.

Пресс-секретарь также анонсировал встречу российского лидера с молодыми учеными. Мероприятие состоится в пятницу, 21 февраля, на полях Форума будущих технологий.

«Тоже традиционная такая встреча, которая проходит на полях Форума будущих технологий», — сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что президент России поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии.