Президент России поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе состоявшегося разговора лидер страны «тепло поздравил» собеседника, руководство и народ арабской страны с грядущим праздником – Днем основания саудовского государства, а еще поблагодарил за организацию благоприятных условий для встречи в Эр-Рияде российской и американской делегаций. Путин также отметил выказанное Саудовской Аравией гостеприимство, которое способствовало предметной и результативной работе представителей России и США.

РФ и Саудовская Аравия продолжат укреплять взаимодействие в сферах торговли, инвестиций и энергетическом секторе. Также оба государства продолжат тесное сотрудничество в рамках ОПЕК +, чтобы поддерживать стабильность мирового рынка нефти.

Ранее президент России рассказал, что встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде состоялась для налаживания взаимоотношений между странами, которые оказывают большое влияние на происходящие на мировой арене события.