При крупных покупках на маркетплейсах россияне столкнулись с блокировками

Российские кредитные организации ужесточили меры безопасности при проведении онлайн-платежей. Как выяснило РИА Новости, в фокус повышенного внимания банков попали крупные транзакции, совершаемые клиентами на популярных маркетплейсах.

При попытке оплатить значительную сумму система финансового учреждения может автоматически заблокировать сделку. В этом случае владельцу карты приходит официальное уведомление о том, что операция была отклонена с целью предотвращения возможного мошенничества. Для разблокировки и завершения покупки клиенту необходимо самостоятельно связаться со службой поддержки банка или дождаться входящего звонка от оператора.

В ходе телефонной верификации автоматизированный голосовой помощник запрашивает у держателя карты подтверждение легитимности планируемой операции. После получения положительного ответа ограничение снимается в ручном или автоматическом режиме. Параллельно с этим многие банки направляют клиенту информационное сообщение с рекомендациями по изучению распространенных схем мошенничества и способам защиты от них.

Ранее сообщалось, что МВД предупредило о новой схеме шантажа с блокировкой банковских счетов.