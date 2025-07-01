После стрельбы у Исаакиевского собора прошли задержания

В центре Петербурга у Исаакиевского собора произошел инцидент, закончившийся задержанием двух мужчин. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Русскую общину».

По данным сообщества, группа молодых людей среднеазиатской внешности вела себя вызывающе: включала громкую музыку, танцевала и материлась вблизи храма. Очевидцы не вмешивались, но ситуация обострилась, когда один из хулиганов выстрелил из пистолета в сторону собора.

«Чуть позже провокаторы выстрелили из пистолета в сторону купола Исаакиевского собора! Местного парня и приезжего среднеазиатской внешности задержали дружинники и передали полиции», — говорится в телеграм-канале.

Дружинники оперативно задержали местного жителя и приезжего, после чего передали их полиции. В распоряжении СМИ оказалось видео, на котором зафиксированы пляски и нецензурная брань. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего, включая факт стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе разыскивают подростка, прострелившего монитор в компьютерном клубе.