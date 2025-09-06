При себе имела взрывчатку: в Москве задержали гражданку Украины

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Украины, которая, предположительно, сотрудничала с украинскими спецслужбами. В момент задержания женщина имела при себе взрывчатку, сообщил ТАСС.

По информации издания, поводом для задержания стала статья уголовного кодекса РФ, которая контролирует незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ. В настоящее время задержанная находится под стражей. Соответствующее решение принял Мещанский суд во время избрания меры пресечения. Корреспондент агентства обратился в суд. Информацию подтвердили, но детальных комментариев не предоставили.

«Имеет навыки конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов и широкие связи в криминальном мире, в том числе — за пределами РФ», — ТАСС ознакомился с материалами дела.

По информации издания, задержанная иностранная гражданка сотрудничала с украинскими спецслужбами. Каким способом происходила связь между кураторами и исполнительницей, не сообщается. Однако сотрудники правоохранительных органов регулярно призывают к бдительности: спецслужбы противника связываются с гражданами РФ в соцсетях, чтобы путем обмана привлечь их к преступной деятельности. Женщина полностью признала вину. Срок наказания может достичь до 15 лет пребывания в колонии.

