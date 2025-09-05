Аглая Тарасова оказалась гражданкой Израиля

На суде по делу о задержании с наркотиками у актрисы Аглаи Тарасовой обнаружили гражданство Израиля, о чем стало известно в ходе заседания. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения для актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной в аэропорту с наркотическими веществами, всплыла неожиданная подробность. Как выяснилось, у дочери известной актрисы Ксении Раппопорт при себе оказался действующий паспорт гражданина Израиля. Данный документ был изъят следователями в рамках дела.

Сама Тарасова, известная по ролям в сериале «Интерны» и фильме «Лед», в ходе заседания полностью признала вину и выразила раскаяние в содеянном. Она заявила, что осознает совершенную ошибку и готова нести ответственность за свои действия.

Ранее стало известно, что Тарасова была доставлена в зал судебных заседаний.