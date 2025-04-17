Причина смерти неизвестна: на 43-м году жизни умер актер и певец Денис Верягин

По информации издания, о смерти артиста стало известно в среду, 16 апреля. Актриса Ульяновского драмтеатра Оксана Романова, с которой актер ранее состоял в браке, подтвердила новость о его смерти. Звездная пара воспитывала совместную дочь.

«Денис действительно ушел из жизни. Это большое горе для семьи и для его дочери», — прокомментировала в соцсетях Романова.

В Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области информацию также подтвердили редакции. Ни один из источников не сообщил причину смерти молодого актера. Он ушел из жизни в возрасте 42 лет. По информации СМИ, актер сериала «Первый отдел» скончался внезапно в Москве. Поклонникам сообщили, что позже будет опубликована дата и место прощания с актером. Известно, что он тяжело переживал смерть своей бабушки. Женщина покинула его в марте.

По информации издания, Денис Верягин снимался в фильмах и сериалах, некоторое время играл в театре. Он записывал песни и клипы, которые иногда занимали лидирующие позиции в ротации телеканала «Шансон-ТВ».

Ранее сообщалось, что актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни.