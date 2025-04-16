Умер актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов

Стало известно, что актер советских фильмов и дубляжа Владимир Герасимов скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное сыном умершего Антоном. По его словам, смерть наступила в результате инсульта.

«Его не стало. Месяц назад случился инсульт, впал в кому и уже не вышел», — указал он журналистам.

Герасимов сыграл роли в фильме «Аты-баты, шли солдаты…» и в последней серии киноэпопеи «Освобождение». Также он появлялся в эпизодических сценах в российских сериалах. Помимо этого, артист занимался дубляжом, в российском прокате его голосом говорили Брюс Уиллис и Джон Траволта. Он умер в 74 года.

Ранее сообщалось, что на 91-м году ушла из жизни старейшая актриса театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова. Она играла на сцене на протяжении 64 лет, неизменно вызывая восторг и бурные овации публики. Актриса была задействована в постановках, которые стали легендой этого театра.