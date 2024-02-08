Причиной пожара в промзоне Нижнего Тагила стал ремонт кровли

7 февраля очевидцы сообщили о пожаре в промышленной зоне в Нижнем Тагиле. Выяснилось, что стало его причиной, сообщает tagilcity.ru .

О пожаре сообщил местный житель, который заметил клубы черного дыма, движущиеся со стороны промышленной зоны. Также мужчина стал свидетелем, что в сторону той части города проехало большое количество пожарных машин. По карте он определил, что возгорание произошло в районе мебельного завода «Планта».

Выяснилось, что возгорание началось в трехэтажном здании завода ЖБИ, который на данный момент не работает. ООО «Стройкомплекс» проводит его реконструкцию.

«На данный момент там ведется ремонт кровли. В связи с этим проводились огневые работы», — рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Когда начался пожар, в здании находились строители. Они услышали громкий хлопок. Утеплитель загорелся моментально. Ликвидировать возгорание самостоятельно не получалось. Строители приняли правильное решение об эвакуации и проинформировали о ЧП пожарную охрану.

На место происшествия прибыло 28 огнеборцев и пять единиц техники. 7 февраля пожар ликвидировали. Его площадь составила 100 квадратных метров.

Фото: [ TagilCity.ru ]

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