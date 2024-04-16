Приехавшие в Ставрополь юные белгородцы боялись, что их назовут беженцами

Дети и преподаватели, которые прибыли из Белгородской области в Ставрополь из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, рассказали о своих переживаниях и поделились эмоциями от жизни в регионе, сообщает newstracker.ru .

Педагог Анна рассказала, что временно покинувшие свои дома юные белгородцы боялись, что их могут назвать беженцами. В одном из городов так уже было.

«В одном из городов кто-то назвал их беженцами. Наших учеников это очень расстраивало. Но в Ставрополе детей встретили очень радушно, как самых дорогих и долгожданных гостей», — рассказала Анна.

Второклассник Тима и пятиклассник Андрей отметили, что в Ставрополе «не бахает». Детям приятно слушать пение птиц. Девятиклассница Настя огорчена, что в школе в ее родном городе часто приходилось во время уроков покидать учебный класс и спускаться в убежище. Она рада, что в Ставрополе может полноценно учиться.

«У нас из-за ситуации с обстрелами учебная программа скорректирована. Дети учатся в три смены, мы даем по четыре урока длительностью 30 минут. Остальные предметы на дистанте», — рассказывает белгородский педагог Анна.

Анна отметила, что во время уроков часто приходилось прерывать занятия. Как только на телефон поступал сигнал о возможном ракетном ударе ВСУ, все организованно уходили в безопасные места. Белгородские школьники четко знают элементарные правила поведения: отойти от окон и стать вдоль стен. Как только «бахать перестанет», необходимо спуститься в подвал. Некоторые ребята рады, что могут просто выспаться.

«В Белгороде и днем, и ночью может прилететь. У меня была привычка, что когда звучит сирена или объявлена ракетная опасность, тебя будят, а ты на автомате идешь в убежище, и там продолжаешь спать», — рассказал корреспонденту NewsTracker первокурсник белгородского колледжа Глеб.

Ранее мы сообщали, что белгородские дети в подмосковном Королеве встретились с летчиком-космонавтом Юрием Усачевым.