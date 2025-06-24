«Приезжают за эмоциями»: участники забега «Битва титанов: шторм» преодолели 53 непростых испытания

В Кузбассе впервые прошел экстремальный забег «Битва титанов: шторм», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Спортивное мероприятие посетили 1800 человек из разных городов РФ, в том числе из Санкт-Петербурга, Казани, Томска и Красноярска.

По информации издания, организацией мероприятия занимался КАО «Азот» и федерация гонок с препятствиями Кемеровской области. Каждое препятствие назвали в честь местной достопримечательности. Спортсмены преодолели 53 сложных испытания. Протяженность полосы препятствий составила 11,6 км. Участники могли выполнять задания самостоятельно. К участию также допускали команды.

По данным издания, победители в категории «Командный чемпионат» получили вознаграждение в размере 200 тыс. руб. Приз стал причиной настоящей борьбы. В испытании приняли участие сильнейшие спортсмены. Их активно поддерживали болельщики.

«„Битва титанов“ — это сегодня уже целое сообщество людей, которые ведут активный, здоровый образ жизни. Они приезжают сюда за эмоциями, чтобы проверить свою выносливость, свой характер», — отметил генеральный директор КАО «Азот» Андрей Вишневский.

По информации издания, каждый участник проявил командный дух. Спортсмены помогали друг другу на дистанциях и оказывали моральную поддержку. Участники оставили положительные отзывы о мероприятии, которое прошло с 21 по 22 июня. В регионе ожидается проведение не менее интересных забегов. Регистрация уже открыта.

Ранее сообщалось, что гигантская толпа ночного забега в Москве попала на видео.