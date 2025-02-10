Приезжал дважды: суд вынес приговор студенту, забравшему у 83-летней женщины 1,6 млн руб.

В Кузбассе суд вынес приговор 19-летнему студенту, который выполнил роль курьера и перевел мошенникам 1,6 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что себе молодой человек оставил 20 тыс. руб. Он приехал к 83-летней бабушке и забрал у нее 500 тыс. руб. Предварительно с пенсионеркой связался мошенник, который рассказал о госпитализации ее дочери после ДТП. По его словам, требовалась срочная операция. Деньги якобы были необходимы для ее проведения. Пенсионерке также предложили передать одежду в больницу.

По данным ведомства, аферисты связались с пенсионеркой второй раз. Ей сообщили, что необходимо передать еще больше денег. Телефон важно было опустить в емкость с водой, чтобы женщину не прослушивали. Пенсионерка выполнила требования. За деньгами приехал тот же курьер-студент. Общая сумма достигла 1,6 млн руб. — собственные деньги пенсионерки и те, что она взяла в долг у соседей.

«Сотрудники уголовного розыска задержали пособника аферистов. Им оказался местный студент. Он стал фигурантом уголовного дела, в ходе расследования которого установлено, что преступник согласился на криминальный заработок, получив предложение в мессенджере. Все деньги пенсионерки он перевел на указанные пособниками счета», — сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

К сотрудникам правоохранительных органов обратились родственники пожилой женщины. Суд назначил молодому человеку 3,5 года условного срока по статье «Мошенничество». Кроме того, студент обязан вернуть ту сумму, которую оставил себе в качестве вознаграждения.

Ранее сообщалось, что российские власти изменят десятки законов для борьбы с кибермошенниками.