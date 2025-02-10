РБК: российские власти изменят десятки законов для борьбы с кибермошенниками

В самое ближайшее время Правительство России рассмотрит пакет внушительных изменений, предложенных комиссией по законотворческой деятельности, направленных на борьбу с киберпреступлениями. Об этом передает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Сообщается, указанный пакет мер был разработан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и включает в себя десятки инициатив, направленных на защиту граждан от действий мошенников.

В частности, в этом предложении содержится требование о запрете для государственных служащих, банков и операторов связи использовать иностранные мессенджеры для работы с клиентами. Роскомнадзор, в свою очередь, разработает список бесплатных приложений.

Однако для служебных коммуникаций будет разрешено использовать только российские сервисы, которые прошли идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Члены специальной комиссии выступили с инициативой введения маркировки вызовов. В частности, на экранах мобильных устройств будет отображаться информация о звонках с международных номеров или виртуальных АТС. Это позволит пользователям идентифицировать мошеннические звонки и отличать их от звонков от официальных организаций. Кроме того, абонентам будет предоставлена возможность полностью заблокировать нежелательные звонки и сообщения.

Также планируется внедрение технологии распознавания биометрических данных при оформлении микрозаймов, а также для клиентов банков, социальных сетей и торговых площадок, но на добровольной основе.

В стране могут ввести ограничения на ввоз и использование оборудования, связанного с определенными спутниковыми системами, например, Starlink. Кроме того, власти получат право блокировать сайты, которые распространяют информацию об этом оборудовании, ещё до обращения в суд.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и силовым структурам усилить работу по противодействию телефонным мошенничествам, которые осуществляются с территории Украины и других государств, находящихся в состоянии враждебности по отношению к России. Об этом в субботу, 8 февраля, проинформировала пресс-служба Кремля.

Предлагается особое внимание сконцентрировать на тотальной блокировке звонков мошенников.