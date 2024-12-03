Приложение «МЧС России» рекомендуют установить жителям Хабаровского края

Приложение выполняет много различных задач. Во-первых, пользователь получит уведомление об ухудшении погодных условий. Во-вторых, житель региона при необходимости сможет вызвать спасателей и отправить данные актуальной геолокации. В-третьих, позволит быстро найти необходимую во время чрезвычайной ситуации информацию.

В частности, в приложении загружены памятки. Они помогут понять, как правильно действовать в той или иной ситуации. Приложение совместимо с любой операционной системой.

Приложение доступно также для людей, у которых слабое зрение. Встроенная функция воспроизводит всю информацию в режиме аудио. Предоставленная информация станет актуальной во время путешествий, активного отдыха или в домашних условиях. Так, сотрудники МЧС отметили, что жители уже начали выходить на зимнюю рыбалку. Специалисты уверены, что лед еще не подходит для данного вида отдыха.

Ранее сообщалось, что эксперты Mkset посчитали, во сколько россиянам обойдется сбор вещей и продуктов для «тревожного чемоданчика».