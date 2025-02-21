Лебеди начали массово вмерзать в лед в Анапе из-за небывалых холодов

В Краснодарском крае в районе Черного моря у берегов курортной Анапы группа лебедей оказалась в ледяной ловушке. Информация об этом была получена в ЕДДС города вечером в пятницу, 21 февраля.

В районе Анапы уже три недели продолжаются холода. Ночью температура опускается до -9 градусов, а днём держится около -3 градусов. Для этой местности это довольно суровые морозы.

«Сообщение о лебедях поступило вечером. В ночное время на воду специалисты не выезжают», — сообщили в ЕДДС Анапы.

В ЕДДС сообщили, что сотрудники муниципальной службы спасения прибудут на место утром 22 февраля для проверки информации о лебединой стае.

По информации от SHOT, из-за сильных морозов в Анапе на пляже образовались большие куски льда. В частности, на косе Голенькой местные жители увидели необычное зрелище — ледяные торосы. Такие ледяные глыбы образуются, когда лед прижимается к берегу.

Ранее сообщалось, что в Анапе загорелся волонтерский штаб на территории одного из пансионатов.