Принято решение о сохранении дореволюционной рекламы в Самаре

Глава Самары Иван Носков проинформировал о решении сохранить дореволюционную рекламу, которая была случайно обнаружена на фасаде здания во время строительных работ, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, во время капитального ремонта многоэтажного дома под штукатуркой обнаружили дореволюционные надписи: «Мужская, Дамская и Детская» и «Пошив». Подрядчик после находки остановил работы. Об этом в соцсетях проинформировали волонтеры.

По данным издания, надписи обнаружили в конце сентября. Предположительно, они появились на фасаде здания в начале 20-х годов ХХ века. Многоквартирный дом был введен в эксплуатацию в 1917 году. Глава города сообщил, что было принято решение о сохранении вывески. На данный момент достигнута договоренность с Фондом капитального ремонта о консервации данного участка фасада. В дальнейшем специалисты проведут реставрационные работы и превратят ее в исторический арт-объект. Находку удалось сохранить в режиме ручного управления.

«Стоит задача привести все видовые фасады не просто в нормальный вид, но и постараться восстановить архитектурный облик улиц, разработанный архитекторами сто лет назад. Конечно, это работа не одного года, а пяти — семи лет», — подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что самой заметной деталью нового оформления Каширы станет использование на вывесках, указателях и информационных табличках буквы ять (Ѣ).