Изысканная «Ять»: Кашира вернет самую красивую и забытую букву в город

В Кашире Московской области представили проект масштабного преображения исторического центра, который планируется реализовать уже в текущем году. Одним из ключевых изменений станет добавления старейшей буквы к вывескам, пишет REGIONS.

Ключевой идеей стало создание единого стилистического облика центральных улиц, основанного на историческом наследии города. Основные изменения затронут внешний вид магазинов, кафе и бизнес-объектов, расположенных на улице Советской и прилегающих территориях.

Самой заметной деталью нового оформления станет использование на вывесках, указателях и информационных табличках буквы «ять» (Ѣ) — символа дореволюционной русской орфографии. Эта буква, исключенная из алфавита в 1918 году, была характерна для периода формирования исторической застройки Каширы. Архитекторы рассчитывают, что такой прием позволит визуально объединить разрозненные здания в целостный ансамбль.

Помимо стилизованного шрифта, проект предусматривает единую цветовую гамму и строгий регламент размещения рекламных конструкций. Полагают, что это поможет вернуть Кашире уникальный узнаваемый облик, что повысит привлекательность для туристов и комфорт для местных жителей.

