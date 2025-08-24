«Приносим соболезнования родным и близким»: умер кинорежиссер Валерий Усков

«Приносим соболезнования родным и близким Валерия Ивановича», — указано в сообщении канала.

Валерий Иванович Усков, родившийся 22 апреля 1933 года, оставил после себя богатейшее творческое наследие, ставшее классикой отечественного кинематографа. Его жизненный путь был неразрывно связан с кинематографом. Получив первоначально образование журналиста в Уральском университете в 1955 году, он затем блестяще окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской документального кино известного режиссера Ильи Копалина.

Свою карьеру в кино Усков начинал на Свердловской киностудии, куда пришел в 1961 году. С 1964 года он стал режиссером-постановщиком легендарной киностудии «Мосфильм». Именно здесь раскрылся его уникальный творческий тандем с другим великим режиссером — Владимиром Краснопольским. Вместе они создали целый ряд картин, которые навсегда вошли в золотой фонд советского и российского кино, став поистине народными.

По словам представителей Союза кинематографистов, творческий дуэт Ускова и Краснопольского подарил зрителям такие знаменитые работы, как масштабные телевизионные саги «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», а также фильмы «Таежный десант», «Неподсуден», «Стюардесса» и многие другие. Их совместные проекты отличались эпическим размахом, глубоким проникновением в историю страны и сильными человеческими характерами.

Заслуги Валерия Ускова были высоко оценены государством. Он являлся лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Согласно биографической справке, режиссер был кавалером орденов «Знак Почета», «Ордена Почета», а также был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, что является признанием его огромного вклада в национальную культуру.

