Тепла в Москве не ждите: синоптик спрогнозировала дожди и снег до конца недели

Устойчивого тепла Москве в ближайшие дни точно не видать — это главный метеорологический вердикт. Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова объясняет: осадки разного калибра будут мучить столичный регион до конца недели, а солнце так и останется редким гостем. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, понедельник, 20 апреля, встретил москвичей смешанной фазой осадков. Днем пойдут дожди, но есть нюанс: на востоке Подмосковья из-за холодного атмосферного фронта может вполне реально выпасть снег. Впрочем, дальше характер осадков сменится на более привычный — дожди, которые продлятся до конца недели. Правда, они будут либо краткими, либо умеренными, так что сильного дискомфорта не доставят.

Синоптик отметила, что единственная светлая полоса — среда, 22 апреля. В этот день существенных осадков не ожидается, и он же станет самым теплым на неделе. Ночью термометры покажут от нуля до плюс двух, днем воздух прогреется до плюс 10–12 градусов. Но обольщаться не стоит: даже это кратковременное потепление будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы апреля.

Позднякова указывает в качестве причины такой неустойчивой погоды циклоны: они один за другим атакуют европейскую часть России, принося ветер, дожди и постоянные температурные качели. И пока на смену им не придет мощный антициклон, устойчивого тепла и сухости ждать бессмысленно. Вторая декада апреля так и останется пасмурной и дождливой, с редкими просветами. Так что зонт и терпение — главные спутники москвичей как минимум до конца недели.

Ранее синоптик Ильин заявил, что в середине недели в Подмосковье потеплеет до +13 °С.