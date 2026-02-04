Принт «Бэмби», гусарские жакеты и кружево: стилист назвала модные тренды весны 2026 года

Тренд-аналитик и стилист Юлия Каравайцева рассказала, какие тренды будут актуальны весной 2026 года и как адаптировать их к повседневному гардеробу, сообщил 56orb.ru.

Эксперт рассказала, что в моду возвращается военно-историческая эстетика. Весной 2026 года особенно актуальными станут гусарские жакеты, которые рекомендовано сочетать с простыми брюками, джинсами или минималистичными юбками.

Специалист советует модницам обратить внимание на кружево. Весной оно станет частью повседневного гардероба. Полупрозрачные вставки, кружевные рукава, отделка воротников и подолов будут сочетаться с плотными тканями, строгими силуэтами и лаконичной обувью.

«V-образный вырез остается одним из самых устойчивых трендов. Он появляется не только в платьях и топах, но и в жакетах, жилетах, трикотаже. Такой вырез визуально вытягивает силуэт и добавляет образу легкой собранности», — рассказала стилист.

Стилист рассказала, что тренд лета 2025 года останется актуальным и в новом году. Жакеты в азиатском стиле — это наряд прямого кроя с воротником-стойкой. Акцент сделан на фактуре тканей. Неокитайская эстетика также сохраняет популярность.

По информации стилиста, модными станут разные принты: «Бэмби» (принт с олененком), бахрома, полоска. Крупные солнцезащитные очки, кисти и кисточки, броши — модные аксессуары 2026 года.

«Цветовая палитра весны 2026 строится на чистоте и нюансах: кобальтовый синий задает глубину, небесно-голубой добавляет воздуха, лимонно-желтый вносит свет, а мягкий розовый — оттенок пыльной розы — смягчает образ и делает его современным», — прокомментировала 56orb.ru тренд-аналитик.

