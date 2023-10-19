«Принципиальный вопрос»: Эксперты рассказали, зачем ВСУ обстреливают Ростовскую область

Политолог Александр Сухарь уверен, что атаками беспилотниками на Ростовскую область Украина пытается вызвать панику среди мирного населения и добиться постоянного обсуждения темы СВО, сообщает rostovgazeta.ru .

Атаки Ростовской области не имеют никакого отношения к военной тактике. ВСУ наносят их исключительно ради пиара на Украине и информационного бума у россиян. В Киеве совершают террористические акты, чтобы также привлечь внимание мирового сообщества. Доказать, что они еще способны наносить удары и продолжать сражение. Демонстрировать свою профпригодность Украине также важно перед стартом предвыборной президентской кампании в США.

«Атаки Украины сейчас активизировались потому, что не за горами выборы президента США. В зависимости от результатов выборов, от того, какой президент победит и какое правительство сформируют, будут зависеть объемы дальнейшего финансирования Украины», — рассказал RostovGazeta политолог Александр Сухарь

Политолог уверен, что Украине уже доставили оружие, которое может поражать цели в Ростовской области.

«Мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией, когда на Западе только ведут речь о поставках какого-то вооружения, а оно, скорее всего, уже поставлено», - политолог Александр Сухарь

Эксперт считает, что между Западом и Украиной уже возникает конфликт, потому что Киев использует ракеты дальнего поражения по целям России без согласования с партнерами.

Утром, 19 октября, жители Ростовской области услышали звуки работы ПВО. Губернатор региона Василий Голубев сообщил о поражении воздушной цели. Политолог Роман Базиков высказал мнение RostovGazeta, что удивляться таким атакам бессмысленно.

«Украина показывает, что может дотянуться до территорий России. Для них это принципиальный вопрос», - политолог Роман Базиков сообщил корреспонденту RostovGazeta

Эксперт Роман Базиков отметил качественную работу ПВО, которая уже не в первый раз спасет регион от обстрелов или запуска дронов со стороны Украины.