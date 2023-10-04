Приревновал: Житель Петрозаводска отправлен в СИЗО сразу после отбывания предыдущего срока

Местный житель Петрозаводска, который только отбыл наказание за преступление, вскоре был снова задержан. Он пришел в гости к бывшей возлюбленной и был возмущен, узнав о новых отношениях, сообщает karelinform.ru .

С девушкой уже проживал другой мужчина. Экс-заключенный накинулся на 27-летнего мужчину с ножом. Трагедии удалось избежать, потому что медики успели приехать быстро.

Мужчину снова задержали. Возбуждено уголовное дело. Вскоре ожидается заседание суда, на котором жителю Петрозаводска установят срок лишения свободы. Инцидент произошел в июле 2023 года.

Мужчина посчитал, что женщина ему изменила. Тема неверности для многих пар – очень сложный вопрос. Не у всех влюбленных получается простить друг друга. Пользователи социальных сетей поделились своими историями. Иногда партнер может изменить, а потом предложить расстаться, опасаясь уже измены от своей второй половинки.

Если отношения перешли на серьезную фазу и дело подходит к свадьбе, то стоит прислушаться к рекомендациям психолога Анны Завгородневой. Специалист рассказывает, как распознать, что мужчина превратится в мужа-тирана.