В ветклиники Ростова массово приносят змей, подаренных в честь Нового года

Ветеринар одной из ростовских ветклиник Евгений Ситников рассказал, что многим жителям Ростова-на-Дону на Новый год презентовали змей как символ праздника. Владельцы пресмыкающихся массово обращаются к специалистам из-за ухудшения самочувствия животных, сообщила rostovgazeta.ru.

Ветеринар отметил, что с подобной ситуацией сталкиваются каждый год после завершения новогодних выходных. Горожане часто дарят близким людям животных, которые символизируют год. Так, у ростовчан появляются козы или свиньи. В нынешнем году популярностью пользуются змеи.

По мнению эксперта, проблема в том, что люди не знают, как правильно ухаживать за пресмыкающимися. Дарители не задумываются, что змеи должны жить в специальных условиях. Чаще всего их приносят в клиники с переохлаждением.

«Оставлять змей без террариума категорически нельзя: они могут травмироваться, погибнуть от переохлаждения или сбежать. Соседи будут рады не больше вашего такому сюрпризу», — замечает эксперт.

Эксперт рекомендует отдавать животное, если нет возможности обеспечивать его. За помощью ветеринар советует обратиться к специалистам из центров по передержке животных. Выбрасывать на улицу змею не стоит. Она погибнет. Зимой — из-за переохлаждения. Летом животное не сможет адаптироваться и найти пищу.

Один из жителей Ростова, которому на Новый год презентовали змею, был вынужден отдать ее бесплатно другому человеку. В противном случае животное бы погибло.

«На Новый год друзья в обычном пластиковом контейнере подарили мне змею. Я ими никогда не увлекался и о таком подарке не просил. Змея вела себя вяло, мне пришлось на праздниках искать работающие ветклиники, выяснять что с ней. Лечение змей, к слову, подороже, чем кошек. В итоге пришлось искать змее нового хозяина», — рассказал житель Ростова Илья Сухой.

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