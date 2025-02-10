«Пришлось идти мимо писсуаров»: нижегородок не пускают в женский туалет на автостанции

Нижегородки возмущены тем, что на автостанции в Щербинках закрывают женский туалет и направляют посетительниц в мужской, сообщил newsnn.ru.

Нижегородка Елена К. рассказала, что оказалась на автовокзале в Щербинках. Она оплатила услугу, стоимость которой — 20 руб. Бесплатно можно воспользоваться общественным туалетом при предъявлении билета, приобретенным на автостанции. Девушка заплатила. Выяснилось, что женский туалет не работает. По словам читательницы, ее направили в мужской туалет.

«Я вообще не ожидала такого. Пришлось идти мимо писсуаров, где стояли мужчины и делали свои дела», — рассказала шокированная нижегородка.

Елена рассказала, что через несколько дней она снова воспользовалась услугой. Однако женский туалет опять был закрыт. Сотрудники в беседе с девушкой сообщили, что женский туалет принадлежит частнику. Туалет закрывают на всю ночь с вечера.

Нижегородка поделилась своими возмущениями в социальных сетях. Подписчицы рассказали, что также сталкивались с закрытием туалета на автостанции и были вынуждены идти в мужской.

«Тоже как-то на автовокзале в Щербинках направили в мужской туалет. Сказать, что нам было неловко и неприятно — ничего не сказать! Это просто безобразие!» — возмутилась Екатерина С.

По данным издания, некоторые подписчики подняли вопрос оплаты в туалете. Они считают, что подобное явление неприемлемо для современного мира. Некоторые предположили, что туалет закрывают, чтобы не убирать. NewsNN попросил городскую администрацию и областной минтранс прокомментировать ситуацию.

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