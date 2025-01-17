В тверском ТЦ мужчина уснул в туалете и лишился ноутбука

По данным тверских полицейских, 40-летний житель Дмитрова был пьян и зашел в торговый центр «Есенин», где уснул в туалетной кабинке. Когда он очнулся, то осознал, что его ноутбук стоимостью около 80 тысяч рублей куда-то пропал. На место оперативно выехали полицейские, которые вскоре установили виновника пропажи. Им оказался один из сотрудников ЧОПа, который участвовал в вызволении мужчины из кабинки туалета в торговом центре. Ноутбук возвращен владельцу, а по факту кражи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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