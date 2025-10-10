«Пришлось заплатить 18 тыс. руб.»: россиянка рассказала об опыте съема квартиры через риелтора

Наталья рассказала, что проживает в Ростове-на-Дону. На протяжении 14 лет она снимает квартиры. Женщина часто меняет место жительства из-за профессиональной деятельности, чтобы не тратить время на дорогу. Первые несколько лет она беспроблемно находила объявления собственников и переезжала. В последние годы практически все предложения размещают риелторы.

«Однажды я пыталась договориться напрямую, но риелтор просто сказал: „Без комиссии квартиру все равно не получите“. Пришлось заплатить 18 тыс. руб., хотя эти деньги могли уйти на мебель или ремонт», — рассказала Наталья.

Наталья высказала мнение, что без риелтора можно обойтись. По ее мнению, специалист просто ходит по квартире и нивелирует недостатки. Искать самостоятельно свободные квартиры стало сложнее. Ростовчанка нашла лайфхак: просматривает информацию в чатах новостроек. В них объявления выкладывают преимущественно собственники. Прямой контакт с владельцем помогает сэкономить деньги и напрямую решить ряд вопросом, считает россиянка.

Ранее аналитики сообщили о росте цен на аренду жилья в третьем квартале.