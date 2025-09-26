Аналитики сообщили о росте цен на аренду жилья в третьем квартале

Фото: [ Андрей Воробьев поздравил с новосельем семью Мякотиных из г. о. Солнечногорск/Медиасток.рф ]

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России по итогам третьего квартала увеличилась на 5,6%, достигнув 28,1 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит компания «Мир квартир» для РИА Недвижимость , отмечая осеннее оживление на рынке арендного жилья.

Наибольший прирост цен зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. В столице аренда однокомнатных квартир подорожала на 4,7%, до 58,1 тысячи рублей в месяц. В Санкт-Петербурге рост составил 11,4%, достигнув 43,3 тысячи рублей.

В целом по стране рост ставок наблюдался в 61 из 70 городов выборки. Лидерами по увеличению стоимости аренды стали Белгород (+31,1%), Барнаул (+24,3%), Самара (+19%), Владимир (+18,9%) и Курган (+14,6%). Снижение цен отмечено в девяти городах, в том числе в Якутске (–7,7%), Новокузнецке (–7%), Сочи (–6,5%), Калининграде (–5,1%) и Хабаровске (–2,6%).

Аренда двухкомнатных квартир в среднем по выборке подорожала на 5,7% — до 35,4 тысячи рублей, трехкомнатных — на 4,1%, до 44,7 тысячи рублей. По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, текущий рост цен менее значителен, чем годом ранее, когда рынок перестраивался после отмены льготной ипотеки. В четвертом квартале эксперты ожидают некоторого спада активности, но прогнозируют продолжение умеренного роста ставок в большинстве городов.

