Омичи-приколисты с двумя рулями получили штраф за отсутствие ремня безопасности

В Омске произошел курьезный, но поучительный случай, связанный с нарушением ПДД, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали местных жителей за езду на автомобиле с игрушечным рулевым колесом и без ремней безопасности.

Машина омичей-приколистов зафиксировала уличная камера фото- и видеофиксации нарушений. На полученных снимках патрульные заметили автомобиль марки Hyundai, в салоне которого отчетливо было видно два рулевых колеса.

Кроме того, оба находившихся в машине человека — водитель и пассажир, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как выяснилось в ходе разбирательства, пассажир во время поездки держал в руках детский игрушечный руль. Именно этот факт, наряду с очевидным нарушением правил использования ремней безопасности, и стал основанием для привлечения к ответственности. Сотрудники ГИБДД квалифицировали действия водителя по ст. 12.6 КоАП РФ.

В результате собственнику автомобиля выписали административные штрафы. Общая сумма наказания составила 3 тыс. руб.

