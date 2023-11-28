Присутствие Лаврова на СМИД вынудило страны Прибалтики отказаться от участия

Министры иностранных дел стран Прибалтики проинформировали, что не будут присутствовать на СМИД (Совете министров иностранных дел). Причина отказа - нежелание встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает агентство «РИА Новости» .

СМИД состоится в Скопье. Мероприятие посвящено 30-й сессии СМИД ОБСЕ. Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы считают, что министра Сергея Лаврова организаторы не имели право приглашать на встречу. В общем письме они отмечают, что на подобных мероприятиях Россия сообщает миру свою позицию по разным вопросам. Не стоит давать повод и возможность РФ высказывать точку зрения и пропагандировать население.

Главы МИД трех стран напомнили, что организация ОБСЕ была создана для того, чтобы внедрять гарантии безопасности. Россия же нарушает эти принципы.

«Своими беззаконными и жестокими действиями Россия снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в области безопасности.», - сообщается в совместном заявлении глав МИД стран Прибалтики

Ранее представитель МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность из-за того, что в странах Прибалтики сносят памятники культурному наследию СССР, а правительство лишь поощряет подобные действия. Такое отношение - пример отсутствия демократических ценностей, о которых заявляют власти трех стран.