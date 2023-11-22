Захарова: Прибалтика испытывает восторг от «собственной безнаказанности»
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
Представитель МИД Мария Захарова во время брифинга рассказала, как лидеры Прибалтики реагируют на жалобы со стороны России относительно сноса памятников советской эпохи, сообщает агентство «РИА Новости».
Спикер рассказала, что реакции нет совершенно никакой. Прибалтика полностью игнорирует проблему.
«По существу реакции нет, но это в общем подтверждает то, что они неправы, это мягко говоря. Мне кажется, это подтверждает и то, что они буквально упиваются собственной безнаказанностью. Они чувствуют поддержку, а, может быть, даже и не карт-бланш, а просто прямые указания со стороны Брюсселя - и ЕСовского, и НАТОвского», - сказала Захарова.
Лидеры Прибалтики отдают распоряжения и поддерживают снос мемориалов советской эпохи. В качестве аргумента приводится то, что они поддерживают демократию и выступают против тоталитарных методологий. В итоге уничтожением памятников Прибалтика доказывает, что не имеет ничего общего с демократией. Правительство целенаправленно указывает неверное толкование исторических событий.
Постоянная демонстрация презрения к мемориальному наследию СССР вызывает беспокойство у РФ. Эта тема неоднократно поднималась во время встреч в рамках заседаний Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мария Захарова уверена, что Запад и США оказывают Прибалтике поддержку в подобных действиях. Спикер предполагает, что, возможно, именно США и страны Запада и выступают заказчиками проведения подобных реформ.
Представитель МИД РФ Захарова также высказала мнение, что Армения намерена переориентировать свою внешнюю политику.