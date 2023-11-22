Представитель МИД Мария Захарова во время брифинга рассказала, как лидеры Прибалтики реагируют на жалобы со стороны России относительно сноса памятников советской эпохи, сообщает агентство « РИА Новости ».

Спикер рассказала, что реакции нет совершенно никакой. Прибалтика полностью игнорирует проблему.

«По существу реакции нет, но это в общем подтверждает то, что они неправы, это мягко говоря. Мне кажется, это подтверждает и то, что они буквально упиваются собственной безнаказанностью. Они чувствуют поддержку, а, может быть, даже и не карт-бланш, а просто прямые указания со стороны Брюсселя - и ЕСовского, и НАТОвского», - сказала Захарова.

Лидеры Прибалтики отдают распоряжения и поддерживают снос мемориалов советской эпохи. В качестве аргумента приводится то, что они поддерживают демократию и выступают против тоталитарных методологий. В итоге уничтожением памятников Прибалтика доказывает, что не имеет ничего общего с демократией. Правительство целенаправленно указывает неверное толкование исторических событий.

Постоянная демонстрация презрения к мемориальному наследию СССР вызывает беспокойство у РФ. Эта тема неоднократно поднималась во время встреч в рамках заседаний Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мария Захарова уверена, что Запад и США оказывают Прибалтике поддержку в подобных действиях. Спикер предполагает, что, возможно, именно США и страны Запада и выступают заказчиками проведения подобных реформ.

Представитель МИД РФ Захарова также высказала мнение, что Армения намерена переориентировать свою внешнюю политику.