Привязал к дереву и сбежал: в Подмосковье ищут хозяина брошенной собаки

Жители подмосковного Дмитрова рассказали в социальных сетях об инциденте: мужчина привязал собаку к дереву и ушел. Горожанина разыскивают через соцсети. Юрист Оксана Дорофеева рассказала REGIONS, что подобные действия могут повлечь за собой административную и даже уголовную ответственность.

По информации пользователей соцсетей, собаку передали в приют, в котором находится около 700 бездомных животных. Новые питомцы появляются по разным причинам, одна из которых — безответственность хозяев. Местные жители призвали горожан посмотреть на фото мужчины, который привязал пса к дереву. Люди хотят привлечь его к ответственности.

Юрист Оксана Дорофеева напомнила о статье 245 Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными. Эксперт отметила, что важно разобраться в причинах поведения мужчины. Однако если горожанин целенаправленно оставил своего пса, его действия можно расценивать как жестокое обращение с животными.

«Даже несмотря на то, что пса забрали в приют, факт злостного оставления может стать основанием для административного штрафа по КоАП — до 20 тыс. руб.для физических лиц. Более того, ему могут назначить и полноценный арест на срок до полугода, однако при определенных обстоятельствах», — отметила Дорофеева.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Путилково за неделю в мучениях умерли две собаки.