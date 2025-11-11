Привязанные мать и ребенок, 33 ножевых ранения: в полиции раскрыли детали убийства 16-летнего подростка

Ветеран полиции с 38-летним стажем, начальник ОМВД России «Шатурский» Геннадий Горин в беседе с REGIONS поделился подробностями громкого убийства в Подмосковье.

По информации издания, убийство произошло 13 лет назад. 16-летний подросток получил 33 ножевых ранения. Рядом нашли его маму и годовалого ребенка: женщина с малышом были привязаны. Они выжили. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Главная сложность заключалась в том, что на тот момент семья только переехала. Это усложняло поиск информации.

«Три месяца не удавалось найти зацепок. Ведь семья только переехала в город, и никто их не знал. Работать приходилось через информаторов. И только благодаря одной задержанной девушке удалось выйти на преступников, всех задержали», — объяснил полицейский.

Начальник ОМВД России «Шатурский» рассказал, что найти виновных все же удалось. Трагедия в семье произошла из-за видеомагнитофона. Злоумышленники совершили кражу. Группа грабителей пыталась сбыть технику. Правоохранители задержали их. Суд вынес справедливое решение.

Собеседник REGIONS отметил, что задержание прошло стандартно. Он рассказал, что правоохранители всегда стараются задержать преступников так, чтобы не подвергнуть опасности жизнь и здоровье гражданских. Свою работу Геннадий Горин не считает опасной.

«Наша служба не опасней многих других. В конце концов, и на стройке может быть опасно», — отметил Геннадий Тихонович.

