«Не успела потратить, но уже преступница»: против жительницы Подмосковья возбудили дело из-за упавших в магазине денег
Россиянку обвинили в краже после того, как она нашла 35 тыс. рублей в магазине
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Москве завели уголовное дело в отношении жительницы Подмосковья, которая подобрала чужие деньги с пола в одном из столичных супермаркетов, сообщило агентство «Москва» в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в магазине, расположенном на Цветном бульваре, куда девушка зашла, чтобы купить кофе. Обнаружив на полу разбросанные банкноты, она собрала их и обратилась к сотруднику кассовой зоны с вопросом об их принадлежности. Сотрудник супермаркета ответил отрицательно.
Общая сумма подобранных средств составила 35 тыс. рублей. Россиянка не успела распорядиться найденными деньгами — вскоре после выхода из магазина ее задержала полиция в районе Малой Бронной улицы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о краже.
