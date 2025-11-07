«Не успела потратить, но уже преступница»: против жительницы Подмосковья возбудили дело из-за упавших в магазине денег

В Москве завели уголовное дело в отношении жительницы Подмосковья, которая подобрала чужие деньги с пола в одном из столичных супермаркетов, сообщило агентство «Москва» в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в магазине, расположенном на Цветном бульваре, куда девушка зашла, чтобы купить кофе. Обнаружив на полу разбросанные банкноты, она собрала их и обратилась к сотруднику кассовой зоны с вопросом об их принадлежности. Сотрудник супермаркета ответил отрицательно.

Общая сумма подобранных средств составила 35 тыс. рублей. Россиянка не успела распорядиться найденными деньгами — вскоре после выхода из магазина ее задержала полиция в районе Малой Бронной улицы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о краже.

