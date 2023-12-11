«Привлечь к ответственности»: Депутат Гартунг получает жалобы на работу коммунальных служб

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг на странице в интернет-мессенджере рассказал, что получает много жалоб от жителей из-за отсутствия отопления, сообщает kursdela.biz .

В регионе сейчас держится сильный мороз - минус 30°. На теплосетях происходят аварии. Горячая воды бьет фонтаном, но из-за низкой температуры превращается в лед. Как пишут люди в обращениях к Валерию Гартунгу, представители коммунальных предприятий отказываются приступать к ремонту до тех пор, пока не потеплеет.

Депутат возмущен подобным отношением. Он считает, что предприятия были обязаны еще в теплое время суток проверить, как работают трубы. При необходимости было важно заменить старые на новые конструкции. Этого не было сделано своевременно, поэтому теперь многие люди вынуждены мерзнуть.

«Я считаю, что организации, которые вовремя не провели модернизацию и капремонт сетей, нужно привлечь к ответственности!» - написал депутат Валерий Гартунг

Депутат Валерий Гартунг направил официальный запрос местной администрации Челябинска, в Минстрой, Следственный комитет и прокуратуру с требованием проверить факт недобросовестной работы сотрудников коммунальных предприятий.

Ранее в Омске жители некоторых улиц остались без газа и тепла. Причина - аномальные морозы в регионе.